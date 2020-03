Coronavirus: sindacati bancari ad Abi, chiudere tutti gli sportelli per almeno due settimane

- I segretari generali dei sindacati dei bancari Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin chiedono ad Abi la chiusura di tutte le filiali per un periodo di almeno due settimane. I segretari Lando Maria Sileoni, Riccardo Colombani, Giuliano Calcagni, Massimo Masi, Emilio Contrasto comunicano che su questo argomento è "in corso la trattativa, che andrà avanti tutto il giorno, con l’Associazione bancaria per assicurare la tutela delle lavoratrici e lavoratori bancari". "Abbiamo chiesto al presidente del Casl Abi, Salvatore Poloni - riferiscono i cinque segretari - la chiusura di tutte le filiali in Italia per almeno due settimane, garantendo, proprio perché le banche gestiscono un servizio pubblico, l’utilizzo del bancomat e dei sistemi di home banking. La nostra richiesta - proseguono - vale anche per il settore del credito cooperativo in quanto Federcasse aderisce Abi". La trattativa in corso con l’Abi - sottolineano - è volta a "condividere le misure di sicurezza per le lavoratrici e i lavoratori bancari che fotografino l’attuale momento, integrando quelle già approvate dai singoli gruppi e aziende". La trattativa - si comunica - andrà avanti tutto il giorno e l’obiettivo è garantire una soluzione volta ad assicurare la massima tutela in particolare alle lavoratrici e ai lavoratori a contatto col pubblico. "L’Abi - concludono i rappresentanti dei lavoratori - ci ha comunicato che il tema sarà al centro del comitato esecutivo Abi in programma mercoledì prossimo".(Com)