Speciale energia: coronavirus, governo spagnolo può razionare benzina

- Lo stato di emergenza decretato ieri, 15 marzo, dal premier spagnolo Pedro Sanchez, conferisce per la prima volta un potere enorme all'esecutivo per controllare le forniture di luce, gas e petrolio. Come scrive oggi il quotidiano spagnolo "Expansion", il decreto reale pubblicato ieri nella Gazzetta ufficiale (Boe), che dichiara lo stato di allarme nazionale in Spagna per frenare il nuovo coronavirus, conferisce al governo ampi poteri sulle compagnie energetiche, tra cui compagnie petrolifere (Repsol e Cepsa), compagnie elettriche (Iberdrola Endesa e Naturgia) e operatori delle infrastrutture (Red Eléctrica ed Enagás). Sono tutti fondamentali per la sicurezza nazionale. Il governo monitorerà attentamente il loro funzionamento e non trarrà vantaggio dalla situazione per stressare i prezzi. (Res)