Speciale energia: Francia, Edf e Rte si preparano al picco di coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Francia il gruppo Electricité de France (Edf) e la Rete del Trasporto di elettricità (Rte) si stanno organizzando per garantire l'approvvigionamento energetico al paese quando l'epidemia di nuovo coronavirus raggiungerà il picco di contagi. Lo scrive il quotidiano “Les Echos”, spiegando che il ministro della Transizione energetica, Elisabeth Borne, ha chiesto alle aziende di prepararsi alla crisi. Il primo obiettivo è quello di garantire la salute dei dipendenti e la sicurezza delle installazioni. Rte ha organizzato il telelavoro per tutti i dipendenti che possono operare a distanza. Edf, che il 13 marzo ha annunciato 3 casi positivi nelle sue centrali elettriche, dice di essere pronto a un aumento del tasso di assenteismo. Se la situazione dovesse peggiorare, Borne ha annunciato delle misure eccezionali che permetteranno le aziende di modificare le organizzazioni del lavoro. (Res)