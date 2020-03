Speciale energia: Regno Unito, nuovo record di progetti energie pulite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero di nuovi progetti di energie rinnovabili nel Regno Uniti ha raggiunto nel 2019 un nuovo record. Come riferisce il quotidiano "The Guardian", nel 2019, le richieste di autorizzazione alla costruzione di nuovi impianti di produzione basati sulle energie pulite (solare, eolica, biomassa) sono arrivate a 269. Si tratta di un netto aumento rispetto alle 204 domande presentate nel 2018 e di una crescita del 75 per cento rispetto a tre anni fa. L'incremento, commenta il "Guardian", riflette la necessità per le compagnie energetiche del Regno Unito di soddisfare la crescente domanda per una produzione di elettricità non inquinante. (Res)