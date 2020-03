Speciale energia: Regno Unito, "The Times", fuorviante rivendicazione "due settimane senza carbone"

- Era sostanzialmente falsa la rivendicazione del Regno Unito di aver realizzato due settimane di produzione industriale "senza carbone". Lo rivela il quotidiano "The Times", che oggi pubblica i risultati di una ricerca effettuata dal Centro per gli studi politici (Cps). Più precisamente, spiega , era assolutamente "fuorviante" l'affermazione resa dal governo britannico nel maggio 2018, secondo cui il Regno Unito aveva prodotto per 18 giorni energia elettrica senza impiegare carbone. Come sostiene il Cps, una buona parte di quell'energia era stata importata dall'estero, dove invece era stata prodotta da centrali elettriche alimentate a carbone. L'affermazione dell'allora sottosegretario all'Energia, Chris Skidmore, è stata quindi definita "non vera e grossolanamente fuorviante" dal professore Tony Lodge, autore di uno studio realizzato per conto del Cps. Il "Times" afferma che non è certo con questo tipo di mezze bugie e di sotterfugi che il Regno Unito potrà andare avanti sulla verso il raggiungimento dell'obiettivo di "zero emissioni nette" entro il 2050. (Res)