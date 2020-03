Speciale energia: Spagna, Naturgy rinvia l'assemblea dei soci a causa dello stato di emergenza

- Naturgy ha deciso di posticipare l'assemblea degli azionisti prevista per martedì, 17 marzo, a Madrid per preservare la sicurezza e la salute di tutti gli azionisti, dipendenti e collaboratori, a causa dello stato di emergenza dichiarato nel Paese. La compagnia presieduta da Francisco Reynés deciderà una nuova data per tenere l'incontro "una volta che il Paese tornerà alla completa normalità", riferisce la società in un comunicato. Il rinvio dell'incontro di Naturgy è il primo che si verifica a causa della crisi del nuovo coronavirus. (Res)