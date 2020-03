Speciale energia: Spagna, Elytt e Iberdrola nel magnete europeo per energia solare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due società spagnole, Elytt e Iberdrola, partecipano alla costruzione del primo magnete europeo prodotto per Iter (International thermonuclear experimental reactor), il più grande esperimento nel campo dell'energia da fusione che mira a produrre sulla Terra la reazione che alimenta il Sole e le stelle per ottenere un’energia inesauribile, sicura e pulita. Come riferito dal quotidiano spagnolo "La Vanguardia", che cita l'agenzia europea Fusion for Energy (F4E), con sede a Barcellona, si tratta del primo magnete di questo tipo prodotto in Europa, che misura 17 metri di altezza e 9 di larghezza per 320 tonnellate. (Res)