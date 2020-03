Speciale energia: Novak, nessuna informazione su potenziali forniture saudite alla Bielorussia

- Il ministero dell'Energia russo non è a conoscenza una presunta offerta di forniture di petrolio dall’Arabia Saudita alla Bielorussia. Lo ha detto il ministro dell’Energia russo, Aleksander Novak, nel corso di un punto stampa. "Non abbiamo tali informazioni. La Bielorussia è un mercato e su un mercato possono essere presentate varie offerte. Sono sicuro, tuttavia, che le nostre aziende e le nostre forniture siano più efficienti", ha detto Novak. In precedenza sono circolate delle indiscrezioni secondo cui l’Arabia Saudita sarebbe pronta a vendere alla Bielorussia del petrolio a prezzi più bassi dell’Ural di produzione russa. (Rum)