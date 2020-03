Speciale energia: Usa, compagnie energetiche pronte a rifornire la Bielorussia di petrolio

- Le compagnie energetiche statunitensi sono pronte a iniziare sin da subito a rifornire la Bielorussia di petrolio al prezzo di mercato. Lo si apprende da un comunicato stampa del dipartimento di Stato attribuito alla portavoce Morgan Ortagus. “Durante una conversazione con il ministro degli Esteri Vladimir Makei, il segretario di Stato Mike Pompeo ha confermato la disponibilità delle compagnie energetiche statunitensi a dare il via alle forniture di petrolio alla Bielorussia”, si legge nella nota, in cui viene annunciata anche la visita di una delegazione commerciale Usa a Minsk nei prossimi mesi. (Was)