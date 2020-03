Terrorismo: Casellati, da sacrificio Giacumbi, Minervini e Galli trarre ispirazione per futuro migliore

- Il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, afferma che "ricordare il sacrificio dei magistrati Giacumbi, Minervini e Galli, anche in una fase drammatica come quella che stiamo vivendo oggi, significa ricordare tre esempi di coraggio e di dedizione alla legalità e alla giustizia". La seconda carica dello Stato quindi aggiunge: "Tre servitori dello Stato ai quali gli italiani hanno il dovere di guardare e trarre ispirazione per costruire un futuro migliore per il nostro Paese".(Com)