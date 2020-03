Coronavirus: moschea Napoli resta aperta e scatena l'ira dei residenti

- La moschea denominata "Comunità islamica di Napoli", che ha sede in Corso Arnaldo Lucci, nei pressi della Stazione Centrale del capoluogo campano, ha scatenato nei giorni scorsi l'ira dei residenti della zona del Vasto in quanto è rimasta aperta ai fedeli per la preghiera, nonostante il Dpcm e le misure adottate dalla Regione Campania che prevedono la chiusura delle associazioni culturali e dei circoli privati per fermare la diffusione del coronavirus. In un video diffuso sui social dal programma radiofonico "la Radiazza" vengono mostrati i residenti del Corso Lucci che chiedono l'intervento dei vigili urbani e che protestano nei confronti dei fedeli islamici che escono dalla moschea al termine della preghiera. I residenti contestano ai fedeli musulmani, per lo più immigrati, il mancato rispetto dell'ordinanza che impone a tutti di rimanere nelle proprie case e di evitare assembramenti. Al momento la moschea di Corso Lucci è l'unica rimasta aperta a Napoli.Fonti della vicina moschea di Piazza Mercato hanno assicurato ad "Agenzia Nova" che tutti gli altri centri islamici della città hanno chiuso i battenti in ottemperanza alle disposizioni governative in merito alla lotta alla diffusione del coronavirus e seguendo le indicazioni del Centro islamico culturale d'Italia (Grande moschea di Roma) che ha interrotto le sue attività dopo l'approvazione del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri lo scorso 4 marzo. L'apertura della moschea di Corso Lucci non rispetta nemmeno le disposizioni adottate dall'Unione delle Comunità islamiche in Italia (Ucoii) di cui il Centro islamico fa parte. In una circolare diramata alle moschee italiane il 5 marzo scorso, L'Ucoii ha chiesto che "dopo un primo appello alla chiusura immediata dei propri centri, rivolto alle comunità locali delle zone considerate ad alto rischio di contagio, ed in ottica di contrastare il continuo proliferare del contagio ormai diffuso su larga scala, invita tutte le comunità islamiche di tutta Italia a chiudere i propri centri fino alla nuova comunicazione. La chiusura deve includere anche tutte le attività ordinarie e straordinarie, come le cinque preghiere, il jumuaa, le prediche, le conferenze, le lezioni, le scuole domenicali ed ogni altra attività culturale, cultuale, conviviale o ludica".(Rin)