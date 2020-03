Tangenti: Procura Milano chiede archiviazione per presidente Lombardia Fontana (2)

- (segue) La decisione dei pm titolari dell’inchiesta Luigi Furno, Adriano Scudieri e Silvia Bonardi è stata presa “all’esito - si legge nella nota firmata dal procuratore capo Francesco Greco - di un’articolata indagine consistita nell’escussione di numerosi testimoni, in acquisizioni documentali e nel conferimento di un incarico peritale”. Secondo la tesi iniziale dei pm che non ha avuto poi evidentemente riscontri investigativi, il governatore lombardo, facendo nominare con una delibera il socio di studio, l’avvocato Luca Marsico, a componente esterno del "Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici" della Regione Lombardia, avrebbe violato il principio di imparzialità in quanto si trattava di una posizione non assegnabile tramite una nomina di carattere fiduciario. La palla passa adesso al gip di Milano, Raffaella Mascarino, chiamata nelle prossime settimane a decidere se accogliere o rigettare la richiesta della procura. (Rem)