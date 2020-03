Coronavirus: America latina, si chiudono le frontiere e iniziano le quarantene (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stato di emergenza decretato anche in Perù, dove si contano un totale di 71 casi di contagio. Dinanzi al pericolo di un peggioramento della situazione, il presidente Martin Vizcarra ha annunciato la chiusura totale delle frontiere, e la quarantena obbligatoria di tutta la popolazione, per 15 giorni. Una misura, adottata "all'unanimità" dal governo, che contempla la sospensione del trasporto internazionale di passeggeri per via terrestre, aerea marittima e fluviale". Rimangono possibili i movimenti di merci e la produzione di farmaci e di beni di prima necessità". Allarme scattato anche in Bolivia - che ha registrato undici casi di contagio. La Paz ha disposto - da martedì 17 - lo stop all'ingresso di persone che negli ultimi venti giorni sono stati in Cina, Corea del Sud, Spagna e Italia, mentre da Lunedì 16, la città orientale di Oruro finisce in quarantena. (segue) (Abu)