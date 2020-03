Coronavirus: America latina, si chiudono le frontiere e iniziano le quarantene (8)

- Alla Costa Rica, con 35 casi confermati, va il poco invidiabile primato di aver registrato il primo caso in America Centrale. Le autorità hanno deciso lo stop di almeno due settimane alle attività scolastiche e una riduzione del 50 per cento della capienza degli spazi pubblici destinati alle riunioni. Sospesi i viaggi all'estero dei funzionari pubblici. Il Guatemala ha registrato il primo, e per ora unico caso, il 12 marzo. Non essendo riusciti a "rintracciare" tutti i passeggeri del volo che ha portato il "paziente zero" in patria, il presidente Alejandro Giammattei, ha deciso di sospendere le festività di Pasqua imponendo uno stop alle attività di massa. L'infezione è arrivata anche nella Repubblica Dominicana, dove ad oggi si contano undici contagi. Cuba ha riportato tre casi di contagio su altrettanti turisti italiani in arrivo a marzo. (segue) (Abu)