Coronavirus: America latina, si chiudono le frontiere e iniziano le quarantene (11)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il coronavirus è presente anche in Cile, con 75 casi confermati. Dopo un braccio di ferro di qualche giorno con le opposizioni, il presidente Sebastian Pinera ha deciso un pacchetto di misure che prevedono - tra le altre cose - di chiudere per due settimane tutte le attività scolastiche, e lo stop a ogni evento con più di 200 persone. Dal 19 marzo al 19 aprile, partite di calcio a porte chiuse. Il nuovo coronavirus è arrivato in Paraguay, dove si registrano sei casi, e le autorità hanno avviato una serie di provvedimenti restrittivi: scuole e università chiuse e stop a tutte le concentrazioni di persone in locali pubblici e privati, all'aperto e al chiuso, per i prossimi 15 giorni. (segue) (Abu)