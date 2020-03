Coronavirus: America latina, si chiudono le frontiere e iniziano le quarantene (12)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Messico si contano ad oggi 53 casi di contagio, quattro dei quali sono considerati guariti dalla Covid-19. Il presidente Andres Manuel Lopez Obrador assicura che il paese è pronto a fronteggiare l'emergenza, rivendicando soprattutto la gestione ordinata dei conti. "Non ci faranno nulla gli infortuni, le pandemie. Porteremo avanti il paese perché quando non c'è corruzione il bilancio pubblico è sufficiente" a intervenire, ha detto il capo dello stato che ha confermato tutti gli appuntamenti per la settimana entrante, a partire dalle tradizionali conferenze stampa quotidiane che riuniscono ogni mattina circa un centinaio di persone. Il governo non ha finora disposto misure di restrizioni ai viaggi, e la misura più sensibile è quella adottata dal ministero della pubblica istruzione: le vacanze pasquali vengono anticipate al 20 marzo e prolungate di due settimane, per arrivare a al 20 aprile. Lo stop alle lezioni arriva però in tre stati del paese sin da domani, martedì. Il governo del calcio ha deciso all'ultimo anche la sospensione dei principali campionati. (Abu)