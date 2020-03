Roma: tenta rapina in strada, arrestato uomo di 27 anni

- I Carabinieri del nucleo radiomobile di Roma, ieri sera, hanno arrestato un cittadino nigeriano di 27 anni, senza fissa dimora e con precedenti, per tentata rapina aggravata. In particolare, l'uomo è stato sorpreso da una pattuglia dei Carabinieri, in transito in via di Tor Cervara, mentre armato di coltello e cacciavite, stava rapinando un cittadino della Guinea di 39 anni, riuscendo a sottrargli il portafoglio e il telefono cellulare. I militari sono subito intervenuti riuscendo a bloccarlo, anche se il rapinatore ha cercato di colpirli con vari fendenti per evitare l’arresto. La refurtiva è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario, mentre il cacciavite ed il coltello sono stati sequestrati. L'uomo è stato accompagnato al carcere di Regina Coeli, dove resterà a disposizione dell’Autorità giudiziaria, in attesa del rito direttissimo. (Rer)