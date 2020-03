Slovenia: coronavirus, chiusi da oggi tutti i sistemi dei trasporti

- In Slovenia sono da oggi in vigore misure ancora più restrittive per contrastare il diffondersi del coronavirus, che prevedono la chiusura dei sistemi dei trasporti ferroviari e stradali locali e internazionali. Secondo quanto riferisce l'emittente "N1", è stata inoltre annunciata per domani la chiusura di tutto il traffico aereo. Il nuovo governo guidato da Janez Jansa si è inoltre riservato la possibilità di "rafforzare ulteriormente" le misure restrittive in caso del proseguimento dell'epidemia. In Slovenia sono attualmente 219 le persone contagiate. (Lus)