Coronavirus: da Regione Lombardia 4,5 milioni per imprese con piani di smartworking

- Da Regione Lombardia 4,5 milioni a fondo perduto per consentire l'estensione della partecipazione all''Avviso smartworking' anche alle imprese che hanno introdotto il lavoro agile per i propri dipendenti nel periodo dell'emergenza Coronavirus, a partire dal 25 febbraio 2020 per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020. Lo prevede la delibera approvata oggi dalla giunta regionale. "In considerazione dell'emergenza sanitaria scatenata dalla pandemia Covid-19 e delle stringenti misure richieste a cittadini e imprese - sottolineano il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e dell'assessore all'Istruzione, Formazione e Lavoro Melania Rizzoli - abbiamo deciso di modificare l'intervento già previsto da Regione Lombardia per aiutare le aziende che hanno dovuto riorganizzare il lavoro dei propri dipendenti tramite smartworking. Le risorse messe a disposizione da Regione Lombardia sono finanziamenti a fondo perduto". (segue) (Com)