Coronavirus: da Regione Lombardia 4,5 milioni per imprese con piani di smartworking (2)

- Potranno presentare domanda di contributo i datori di lavoro (imprese regolarmente iscritte alla Camera di Commercio di competenza; oppure soggetti, in forma singola o associata, in possesso di partita Iva) con unità produttive /operative in Lombardia - con un numero di dipendenti almeno pari a 3 - non ancora in possesso di un piano di smart working regolamentato o del relativo accordo aziendale. Le aziende potranno beneficiare di voucher per sostenere due tipologie di interventi. Il primo riguarda il supporto per l'adozione di un piano aziendale di smart working. Alle imprese che non hanno ancora adottato un piano di 'lavoro agile' sarà messo a disposizione un voucher (valore massimo 15.000 euro) per la fruizione di servizi di consulenza, formazione, avvio e monitoraggio di un progetto pilota, finalizzati all'adozione del Piano di smart working e del relativo accordo aziendale. Il secondo, invece, è destinato all'acquisto di strumenti tecnologici. Alle imprese sarà messo a disposizione un voucher (valore massimo 7.500 euro) per l'acquisto di strumenti tecnologici (hardware e software) finalizzati all'implementazione del piano di smart working. Sono riconosciute ammissibili le spese effettuate a partire dal 25 febbraio 2020. (Com)