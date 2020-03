Coronavirus: fonti Iv, partite Iva non sono lavoratori di serie B

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fonti di Italia viva segnalano, in merito alle misure che il governo si appresta a varare per contrastare le conseguenze economiche del Covid-19, che Iv "chiede più tutele per gli autonomi, liberi professionisti, ditte individuali, coloro che tradizionalmente sono più sprovvisti di tutele. Le partite Iva non sono lavoratori di serie B". (Rin)