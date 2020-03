Grecia: sospetto caso di coronavirus per cittadino italiano nel Monte Athos

- Un cittadino italiano, in questi giorni in pellegrinaggio nelle comunità monastiche del Monte Athos, ha sviluppato in sintomi del coronavirus ed è stato trasferito in un ospedale di Salonicco. Lo riferisce oggi l'agenzia di stampa greca "Ana-Mpa", secondo cui il 50enne italiano si trovava in visita nel monastero di Chilandari quando è stato costretto a chiedere soccorsi per la febbre alta. Attualmente, in attesa della conferma della sua positività, si stanno ripercorrendo tutti i contatti avuti dal turista italiano nella comunità monastica del nord della Grecia. Oltre a Chilandari, il cittadino italiano è stato anche in visita nel monastero di Zografou. La comunità che amministra il Monte Athos ha discusso recentemente la possibilità di sospendere l'ingresso dei pellegrini per evitare la diffusione del coronavirus, ma ha deciso in senso contrario per "ragioni spirituali". Nei giorni scorsi in Grecia è esplosa inoltre una polemica per le esternazioni della chiesa ortodossa ellenica, secondo cui non vi sarebbero rischi di contrarre il coronavirus tramite la comunione durante le celebrazioni religiose. Al momento sono 331 i casi confermati di coronavirus in tutta la Grecia. (Gra)