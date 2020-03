Coronavirus: Boccalini (Taxiblu), al servizio dei milanesi, ma senza protezioni ci fermiamo

- “Dallo scorso 24 febbraio abbiamo chiesto sia al Comune di Milano che a Regione Lombardia di fornirci ulteriori indicazioni e aiuti per garantire la continuità del servizio pubblico. Dopo l’incontro in Prefettura avvenuto il 12 marzo, Regione Lombardia ha emanato il giorno successivo l’ordinanza 509 che prevede addirittura l’estensione del servizio a fattispecie inedite, come la consegna di merci". Lo afferma in una nota Emilio Boccalini, presidente di Taxiblu 02.4040 e appTaxi. "Inoltre si prevede che i taxi possano essere impiegati per i servizi di accompagnamento del personale medico di continuità assistenziale e di persone emodializzate in esecuzione degli accordi esistenti con l’Areu, ma in tutto questo nell’ordinanza non si prevede di dotare e fornire ai tassisti i dispositivi di protezione individuale", aggiunge Boccalini. "Sappiamo quanto in questi giorni sia fondamentale per chi lavora a contatto con le persone la massima tutela e protezione. Non stiamo facendo mancare il servizio e anzi ci siamo messi a disposizione come categoria fornendo anche un servizio gratuito per i più anziani ma ci teniamo che la sicurezza e l’incolumità di operatori e clienti siano sempre al primo posto. Senza indicazioni chiare e senza la disponibilità di dispositivi per la protezione individuale alla lunga non saremo più in grado di garantire la continuità del servizio Taxi e anche per questo attendiamo al riguardo un riscontro dalle istituzioni quanto prima”. (Com)