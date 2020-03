Coronavirus: Etiopia annuncia sospensione scuole e raduni pubblici

- Le autorità dell'Etiopia hanno annunciato la sospensione di scuole, eventi sportivi e grandi raduni per almeno i prossimi 15 giorni nel tentativo di contrastare la diffusione del coronavirus nel paese. Il provvedimento, ha annunciato il premier Abiy Ahmed in una nota, sarà valido a partire da oggi, 16 marzo. Come misura accessoria, il governo ha inoltre deciso di mettere a disposizione nuovi autobus pubblici gratuiti per limitare il sovraffollamento nel sistema di trasporto pubblico. Nel frattempo è salito a cinque il numero di casi di contagio confermati nel paese, dopo che una persona proveniente da Dubai è risultata positiva al virus. Al momento non si è registrato alcun decesso e tutti i pazienti contagiati sono in condizioni stabili. Finora il numero complessivo dei casi confermati in Africa è di 370 contagi, con sette morti e 39 guariti. A livello globale sono oltre 156 mila le persone contagiate e oltre 5.800 quelle decedute. (Res)