Bielorussia-Russia: Lukashenko, previsto colloquio con Putin su chiusura confini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente bielorusso, Aleksander Lukashenko, ha dichiarato di voler discutere con l’omologo della Federazione Russa, Vladimir Putin, la chiusura dei confini tra i due paesi disposta dalle autorità di Mosca per contenere la diffusione del Covid-19. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Belta”. “Non riesco a capire come possano prendere una decisione del genere senza organizzare prima un round di consultazioni: senza contare che queste disposizioni devono essere stabilite dal presidente, e non dal governo”, ha detto Lukashenko, aggiungendo di essere interessato “ad avere un colloquio con Putin sulla questione”. “Noi, da parte nostra, non chiuderemo i confini: riteniamo che non abbia alcuna utilità”, ha aggiunto. (Res)