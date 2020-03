Mongolia: commercio estero ha raggiunto 1,5 miliardi di dollari nei primi due mesi dell'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei primi due mesi del 2020, la Mongolia ha negoziato con 114 paesi di tutto il mondo e il fatturato totale del commercio estero ha raggiunto 1,5 miliardi di dollari, di cui 770,7 milioni di dollari di esportazioni e 750 milioni di dollari di importazioni. Il fatturato totale del commercio estero è diminuito di 410,4 milioni di dollari (21,3 per cento), di cui le esportazioni sono diminuite di 322,9 milioni di dollari (29,5 per cento) e le importazioni di 87,5 milioni di dollari (10,4 per cento) rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. (segue) (Cip)