Mongolia: commercio estero ha raggiunto 1,5 miliardi di dollari nei primi due mesi dell'anno (2)

- Cina e Russia hanno le quote più elevate nel fatturato totale del commercio estero della Mongolia. Il commercio con la Cina ha raggiunto 849,7 milioni di dollari nei primi due mesi del 2020, quindi il 55,9 per cento del fatturato totale del commercio. Le esportazioni verso la Cina rappresentano l'84,7 per cento delle esportazioni totali. L'export di carbone e rame rappresentava il 33,4 e il 33,6 per cento delle esportazioni totali in Cina, mentre l'oro rappresentava l'84,3 per cento delle merci esportate nel Regno Unito; la fluorite rappresentava l'88,9 per cento delle merci totali esportate nella Federazione Russa e il carbone rappresentava 56 per cento di prodotti esportati a Singapore. (segue) (Cip)