Mongolia: commercio estero ha raggiunto 1,5 miliardi di dollari nei primi due mesi dell'anno (3)

- Rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, l'esportazione totale è stata ridotta di 322,9 milioni di dollari, influenzata principalmente dalle diminuzioni di 115,6 milioni di dollari in oro, 90 milioni di dollari in concentrati di rame e 104,8 milioni di dollari nelle esportazioni di carbone. Le esportazioni di prodotti minerali, tessili e relativi prodotti, pietre naturali, gioielli in metalli preziosi costituivano il 95,9 per cento del totale delle esportazioni. D'altra parte, il 72,6 per cento delle importazioni è costituito da prodotti minerali, macchinari, attrezzature, apparecchi elettrici, veicoli da trasporto e relativi pezzi di ricambio e prodotti alimentari. (Cip)