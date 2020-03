Coronavirus: commissario Ue Kyriakides, da oggi appalti congiunti per dispositivi, test e respiratori

- L'Unione europea lancerà da oggi appalti congiunti per dispositivi di protezione e ventilatori per sostenere gli Stati membri nella loro risposta al Covid 19. Lo ha scritto sul suo profilo Twitter ufficiale la commissaria europea alla Salute, Stella Kyriakides. "Importante videoconferenza con i ministri della Salute e dell'Interno questa mattina sul Covid 19. Da oggi lanceremo appalti congiunti per dispositivi di protezione, kit per i test e respiratori per sostenere gli Stati membri nella loro risposta" all'epidemia. (Beb)