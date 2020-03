Cina: coronavirus, città di Xiaogan e Tianmen bloccate nuovamente dopo l'apertura di sole 24 ore

- Le due città di Xiaogan e Tianmen nella provincia centrale cinese di Hubei, focolaio dell'epidemia di Covid-19, sono state bloccate di nuovo dopo l'apertura durata un solo giorno. Lo ha riferito il sito di notizie "As-Source News" sul suo profilo Twitter, riprendendo un video pubblicato da un utente. Secondo quanto riferito dalla Commissione sanitaria provinciale, l'Hubei ha riportato quattro nuovi casi di infezione da Covid-19 nelle ultime 24 ore. Tutti i casi confermati sono stati riportati a Wuhan, capoluogo di provincia ed epicentro dell'epidemia. Sino a ieri, la provincia non aveva visto nuovi casi di coronavirus per 11 giorni consecutivi nelle sue 16 città e prefetture al di fuori di Wuhan. La provincia ha anche avuto 816 pazienti dimessi dall'ospedale dopo il recupero, portando il numero totale di dimessi nella provincia a 55.094. Tra gli 8.703 pazienti ospedalizzati, 2.403 erano ancora in gravi condizioni e altri 572 in condizioni critiche. (segue) (Cip)