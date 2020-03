Cina: coronavirus, città di Xiaogan e Tianmen bloccate nuovamente dopo l'apertura di sole 24 ore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rapporto di Citizen Lab, un'organizzazione di ricerca sulla censura di Internet con sede in Canada, intitolato "Censored Contagion: How Information on Coronavirus is Managed on Chinese Social Media" (Censura contagio: come le informazioni sul coronavirus sono gestite sui social media cinesi) ha rivelato che a partire dal 31 dicembre 2019, i censori web cinesi hanno introdotto un nuovo elenco di 45 parole chiave correlate al coronavirus per bloccare la discussione online sull'epidemia di Covid-19. Secondo gli autori del rapporto, l'ambito della censura si è ampliato nel febbraio 2020, con l'identificazione di 516 combinazioni di parole chiave correlate al coronavirus bloccate sull'app di messaggistica e social media più diffusa in Cina, WeChat, dal primo gennaio al 15 febbraio. La ricerca rileva che nella fase iniziale dello scoppio dell'epidemia in Cina, la censura ha frenato gli allarmi al pubblico sulla minaccia del virus allora sconosciuto. (Cip)