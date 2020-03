Coronavirus: Galli (ospedale Sacco), siamo ben lontani da picco epidemico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il professor Massimo Galli, primario di Malattie infettive III all'ospedale Sacco di Milano, intervenuto a "L'Aria che Tira" su La7, il picco epidemico da Coronavirus è ancora lontano. "Il numero delle persone contagiate è di molto superiore ai casi positivi, perché il tampone viene fatto in molti casi a persone che necessitano poi di essere ricoverate. È evidente che siamo ben lontani da quello che è il picco epidemico e c'è molto da lottare soprattutto per evitare che si estenda ulteriormente il problema nelle regioni del centro e del sud e poi ci sarà un'importante battaglia da fare nella zona metropolitana di Milano", ha detto Galli. "È giusto - ha concluso il professore - dire agli italiani che ne verremo fuori, ma è anche giusto dire loro che non si illudano, perché non ne potremo venir fuori tanto presto. L'ottimismo e la volontà ci vogliono, il raccontare balle alla gente mi sembra veramente assolutamente inaccettabile. A costo di farmi dare dell'allarmista". (Rem)