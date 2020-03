Coronavirus: Armenia e Russia sospendono traffico passeggeri per due settimane

- I premier di Armenia e Russia, Nikol Pashinyan e Mikhail Mishustin, hanno avuto un colloquio telefonico questa mattina per discutere le misure di sicurezza prese dai due paesi per contenere la diffusione del Covid-19. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Armenpress”. Stando alle informazioni diffuse, le parti hanno disposto la sospensione del traffico di passeggeri bilaterale per due settimane, ad eccezione dei voli che saranno organizzati per consentire il ritorno dei cittadini nei rispettivi paesi. Saranno mantenuti i collegamenti commerciali e il trasporto delle merci. (Res)