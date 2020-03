Tunisia: deputato di Ennahda a “Nova”, "solidarietà all'Italia nella lotta contro il coronavirus"

- Il deputato del partito islamico tunisino Ennahda, Moez Belhaj Rhouma, ha espresso la sua solidarietà all'Italia e al popolo italiano di fronte all’emergenza coronavirus. "Purtroppo stiamo monitorando la situazione nel mondo, in particolare in Italia, che è uno dei paesi più colpiti", ha affermato il parlamentare di Ennahda in una dichiarazione ad “Agenzia Nova". Il deputato ha voluto esprimere un “sostegno morale” all'Italia, un “paese amico e vicino che vanta legami storici con la Tunisia”. In questo contesto, Rhouma ha auspicato “che le autorità italiane e il popolo italiano possano superare questa crisi, adottando le misure più severe per fermare la diffusione di questa epidemia mortale". "Siamo tutti solidali e proviamo dolore per ciò che sta accadendo in Italia: se avessimo le capacità finanziarie, forniremmo loro aiuti materiali e attrezzature, ma sfortunatamente non abbiamo i mezzi per combattere questa epidemia nemmeno nella stessa Tunisia. Possa Dio proteggere l'Italia, i nostri popoli e tutta l'umanità da questa epidemia", ha concluso il deputato del partito musulmano. Sono almeno 16 i casi di coronavirus confermati in Tunisia. (segue) (Tut)