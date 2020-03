Tunisia: deputato di Ennahda a “Nova”, "solidarietà all'Italia nella lotta contro il coronavirus" (3)

- Il mancato rispetto delle indicazioni delle autorità sanitarie tunisine circa la quarantena è passibile di sanzioni penali, dal pagamento di una multa di 120 dinari (circa 40 euro) ai sei mesi di reclusione. Per i casi sospetti è previsto l’isolamento sanitario e il trasferimento in strutture ospedaliere dedicate. Per segnalazioni di casi sospetti è a disposizione il numero 190; per informazioni il 80101919. Alla luce delle temporanee misure restrittive adottate dalle Autorità tunisine al fine di prevenire la diffusione del coronavirus, in particolare nei confronti di coloro che provengono da aree a rischio, ivi inclusa l’Italia, si sconsigliano i viaggi turistici in Tunisia, si legge sul sito Viaggiare sicuri della Farnesina. In caso di emergenza, per i connazionali è operativo il numero dell'ambasciata d'Italia a Tunisi (anche WhatsApp): 00216/98301496. (Tut)