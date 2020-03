Coronavirus: Cnal, riconoscimento per gli addetti ai supermercati

- "Tutti i giorni, incluse le domeniche, i dipendenti dei supermercati lavorano per consentire l'acquisito dei beni di consumo di prima necessità, rischiando, come altri lavoratori, di essere colpiti dal virus e non ottenendo alcuna forma di riconoscimento economico". Lo hanno affermato il segretario generale del Cnal Salvatore Ronghi e il segretario generale della categoria del Terziario, Luigi Riccardi. "Mentre i datori di lavoro continuano a veder crescere gli incassi - hanno proseguito Ronghi e Riccardi - le lavoratrici e lavoratori dei supermercati già da anni vivono una situazione di disagio per i bassi stipendi e per la precarietà contrattuale". Per Ronghi e Riccardi "il loro sacrificio non può essere adeguatamente ricompensato con i cento euro per due mesi che vorrebbe elargire il governo, ma con la certezza del lavoro e di una retribuzione adeguata non solo in questo periodo dell'emergenza, ma sempre". (Ren)