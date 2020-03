Coronavirus: Galli (ospedale Sacco), storia di immunità di gregge demenziale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La strategia britannica, secondo il professore, rischia di compromettere anche gli sforzi degli altri paesi, in primis Cina e Italia. "Io credo che comunque quello che si sta facendo in Italia è molto importante e può essere un esempio importante, anche se il vero esempio l'ha dato la Cina: il problema è nato in Cina ed è stato combattuto in Cina con grandissima decisione e i risultati si stanno vedendo. Io voglio avere l'ottimismo della volontà nel sottolineare il fatto che anche qua da noi gli strumenti adottati e ulteriori correttivi che si rivelassero necessari, soprattutto per circoscrivere i focolai più significativi, ci possono portare alla situazione cinese attuale. La Cina sta vedendo la luce in fondo al tunnel. Non si vorrebbe che poi per paradosso l'Italia e la Cina debbano chiudersi nei confronti del resto del mondo", ha messo in guardia Galli. "Alla fin dei conti se ce la facciamo noi, ma gli altri come gli inglesi aspettano l'immunità di gregge, allora siamo veramente poi nei guai generali", ha concluso l'infettivologo. (Rem)