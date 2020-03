Coronavirus: Assosecco, tintorie aperte, hanno funzione sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le pulitintorie possono restare aperte in questo momento di emergenza da Covid-19. Lo ricorda una nota di Assosecco, l'associazione di settore aderente alla Confcommercio milanese, che sottolinea la funzione sociale svolta da questi servizi, soprattutto durante l'emergenza sanitaria. "In questo modo – spiega Gabriella Platè, presidente di Assosecco - si avvalora il concetto della funzione sociale che le tintorie da sempre esprimono. Le tintorie smacchiano, lavano, sanificano i capi d'abbigliamento e d'arredamento e sono uno strumento fondamentale nella pulizia della collettività". "Le aziende – prosegue la presidente di Assosecco - stanno facendo la loro parte senza risparmiarsi, ma le istituzioni devono essere preparate fin da ora a uno sforzo economico concreto nei confronti delle tintorie per la sopravvivenza di una categoria così pesantemente danneggiata. I pulitintori sono in ginocchio, ma consapevoli dell'attività che stanno svolgendo e non intendono sottrarsi al loro lavoro socialmente utile". (com)