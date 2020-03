Coronavirus: Meloni, sospensione tributi in giorno in cui si devono pagare? Irresponsabile

- Il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, definisce irresponsabile approvare le misure per sospendere il versamento delle imposte nello stesso giorno in cui si devono pagarle. "Capisco tutte le difficoltà - rileva la parlamentare su Facebook -, ma credo che sia irresponsabile convocare il Consiglio dei ministri per varare il decreto che serve, tra l'altro, a sospendere il pagamento dei tributi, nello stesso giorno in cui si devono pagare quei tributi".(Rin)