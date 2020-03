Terrorismo: Leodori, in giorni difficili parole Moro sono di conforto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il giorno dell'anniversario del rapimento di Aldo Moro e della strage di uomini dello Stato, Francesco Zizzi, Raffaele Iozzino, Giulio Rivera, Domenico Ricci, Oreste Leonardi, il pensiero va a chi non c'è più e alle loro famiglie". Lo scrive sulla sua pagina Facebook il vice presidente della Regione Lazio, Daniele Leodori. "In questi giorni complicati per tutti noi - aggiunge - mi sono di conforto le parole di un grande uomo dello Stato: 'Se fosse possibile dire saltiamo questo tempo e andiamo direttamente a domani, credo che tutti accetteremo di farlo. Ma non è possibile. Oggi dobbiamo vivere, oggi è la nostra responsabilità’. Si tratta - conclude Leodori - di essere coraggiosi e fiduciosi al tempo stesso. Si tratta di vivere il tempo che ci è dato vivere con tutte le sue difficoltà".(Rer)