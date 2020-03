Moldova: coronavirus, oggi possibile annuncio dello stato di emergenza nel paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione per le emergenze della Moldova si riunirà oggi pomeriggio per discutere la necessità di stabilire misure straordinarie nel paese, a fronte dell'epidemia di coronavirus. Lo ha annunciato il primo ministro moldavo, Ion Chicu, in una conferenza stampa. "A quanto pare, si stanno creando le condizioni per annunciare questo stato di emergenza, che consentirà alle autorità statali di mobilitare più risorse, per essere in grado di agire con più capacità in tutte le aree per combattere questa epidemia", ha affermato Chicu. Il premier ha inoltre parlato di alcune azioni delle autorità a supporto dell'ambiente imprenditoriale in un periodo di crisi. Tra queste misure figurerebbero una sospensione del pagamento degli interessi sui prestiti bancari o la riduzione delle imposte. (Moc)