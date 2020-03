Coronavirus: Bulgaria, sospensione dei voli da Italia e Spagna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalla mezzanotte di martedì 17 marzo saranno imposte restrizioni a tutti i voli diretti verso la Bulgaria in partenza dall'Italia e dalla Spagna. Lo ha annunciato il ministro dei Trasporti bulgaro, Rosen Zhelyazkov, in conferenza stampa ieri sera. I cittadini bulgari che intendono rientrare da questi due paesi prima della cessazione dei voli, ha precisato il ministro, devono essere consapevoli che verranno messi in quarantena. Secondo quanto aggiunto da Zhelyazkov, sarebbe stato inoltre raggiunto un accordo con la compagnia aerea Bulgaria Air, in base al quale potranno essere effettuati voli per rimpatrio di cittadini bulgari da Italia e Spagna anche dopo la mezzanotte di domani. (Bus)