Israele: governo, presto incontro squadre negoziali Gantz e Netanyahu

- Le squadre negoziali della coalizione centrista Kahol Lavan e del partito Likud si incontreranno presto. E' quanto emerso al termine della riunione d'emergenza di ieri sera tra il presidente israeliano, Reuven Rivlin, e i leader dei due partiti, rispettivamente Benny Gantz e Benjamin Netanyahu. Dopo una giornata densa di avvenimenti nella politica israeliana, Rivlin ha annunciato che oggi darà il mandato di formare il governo a Gantz, in seguito al sostegno di Avigdor Liberman e della Lista congiunta. Tuttavia, nel tentativo di incoraggiare Gantz e Netanyahu a formare un governo di unità d'emergenza, a causa della diffusione del coronavirus, il capo dello Stato li ha convocati presso la sua residenza. Al termine dell'incontro, la presidenza ha fatto sapere che Rivlin ha sollecitato i due leader di partito a proseguire e intensificare i contatti diretti e ha accolto con favore la volontà di Gantz e Netanyahu di agire in questa direzione. L'ultimo tentativo di Netanyahu di formare un governo di unità nazionale è stato annunciato ieri. In base al piano del premier uscente, lo stesso Netanyahu resterebbe primo ministro per sei mesi, data la situazione d'emergenza, o addirittura per due anni, al termine dei quali l'incarico passerebbe a Gantz. La proposta è stata rifiuta da quest'ultimo. (segue) (Res)