Nigeria: esplosione in impianto di trattamento del gas a Lagos, almeno 15 morti

- È di almeno 15 morti il bilancio ancora provvisorio di un'esplosione avvenuta ieri in un impianto di trattamento del gas della capitale commerciale della Nigeria, Lagos. Secondo quanto riferito in una nota dalla compagnia petrolifera statale Nnpc l'esplosione è stata causata da un camion che ha centrato bombole di gas ammucchiate nello stabilimento di Abule Ado, sobborgo di Lagos. L'impatto dell'esplosione ha danneggiato parti di un oleodotto che si trova nelle vicinanze, per questo la compagnia ha deciso di interrompere le operazioni. Nell'esplosione sono andate distrutti circa 50 edifici, secondo quanto riferito dal portavoce dei servizi di emergenza nazionale Ibrahim Farinloye. Nell'esplosione è inoltre stata colpita una scuola del quartiere che ospita 250 studenti. (Res)