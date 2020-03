Bankitalia: a gennaio 2019 aumento delle entrate fiscali di 1,4 miliardi

- La Banca d'Italia diffonde il rapporto "Finanza pubblica, fabbisogno e debito" che esamina i trend dell'indebitamento, del fabbisogno delle pubbliche amministrazioni e delle entrate tributarie contabilizzate fino al gennaio scorso. Nei grafici allegati alla relazione si nota una diminuzione del debito delle pubbliche amministrazioni a dicembre, in termini di volumi in miliardi di euro, con un riallineamento verso l'alto a gennaio. In effetti, si evidenzia nella nota di sintesi di Banca d'Italia, a gennaio le entrate tributarie contabilizzate nel bilancio dello Stato sono state pari a 35,9 miliardi, in aumento del 4,1 per cento (1,4 miliardi) rispetto allo stesso mese del 2019. Mentre per quanto riguarda il debito al netto delle disponibilità liquide del Tesoro, si nota nel grafico un trend in discesa a partire dallo scorso agosto. Quanto ai detentori del debito, resta fisso in percentuale lo stock proveniente dalla Fondo monetario internazionale fin dal 2008, mentre cresce, sempre in percentuale, quello della Banca d'Italia negli ultimi dieci anni, cioè a partire dalla crisi innescata dal default Lehman Brothers. (segue) (Com)