Coronavirus: Zingaretti, Covid-2 hospital Columbus è risposta eccezionale in pochi giorni

- "Attivo da oggi il Covid2 hospital al Columbus Gemelli, una risposta eccezionale in pochi giorni". Lo scrive su Facebook, il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. "Grazie a tutti gli operatori che sono in prima linea con generosità. Oggi un altro passo concreto nella costruzione della rete contro il coronavirus - aggiunge il governatore -. Ora avanti in tempi rapidi con l’apertura del Covid3 e Covid4 hospital". (Rer)