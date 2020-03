Coronavirus: detenuti ospiti di Isola solidale aderiscono a preghiera Cei

- Anche i detenuti dell'Isola solidale hanno deciso di aderire alla preghiera per l'Italia promossa dalla Conferenza episcopale italiana per il prossimo giovedì 19 marzo 2020, alle ore 21, in occasione della festa di San Giuseppe, custode della famiglia. L'Isola solidale è una struttura che a Roma dal 1956 accoglie detenuti. "I nostri ospiti ci hanno chiesto di aderire all'iniziativa della Cei - spiega in una nota Alessandro Pinna, presidente dell'Isola solidale - con uno spirito di condivisione del momento difficile del nostro paese e della nostra città. Da quando è in vigore il decreto della presidenza del consiglio anche loro non possono ricevere nessuna vista dall'esterno. Dopo i fatti tragici delle scorse settimane - conclude Pinna - che hanno coinvolto tante carceri italiane questo gesto dei nostri ospiti è un segno anche di speranza e di pace". (Com)