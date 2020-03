Coronavirus: Gallera su mascherine, lungi da me credere che ad altre regioni arrivino quelle corrette

- L’assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera, ospite a Mattino Cinque è tornato sulla vicenda delle mascherine non adatte a medici e infermieri, inviate dalla Protezione civile. “Avrei gradito che qualcuno dicesse ‘abbiamo sbagliato’ o meglio ‘ve le abbiamo inviate, vi avremmo dovuto dire che non servivano per infermieri e medici’, ma andiamo avanti, la collaborazione con il governo è forte”, ha detto Gallera. “Noi avevamo chiesto in quel momento il materiale per i medici e per gli infermieri, perché la gente che va a curare i malati infetti ha bisogno di protezione. Dopodiché era una partita che serviva ad altro, non ci è stato comunicato che dovevamo darla ai volontari, va bene e andiamo avanti”, ha poi aggiunto l’assessore, che ha ammesso che il problema è reperire dispositivi di sicurezza idonei: “Il problema vero è la difficoltà di recuperarle ed è nostra e della Protezione civile. Capisco la difficoltà della Protezione civile, perché la viviamo anche noi. Lungi da me pensare che ad altre regioni vadano tutte le mascherine corrette e a noi arrivino quelle che non sono idonee. C’è un problema di approvvigionamento che stiamo vivendo tutti e che ha anche la Protezione civile. Siamo solidali e sulla stessa barca”. (Rem)