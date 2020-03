Coronavirus: Pelonzi (Pd), grazie a Regione Lazio per veloce apertura Columbus

- Il capogruppo del Pd in Campidoglio, Giulio Pelonzi, ringrazia la Regione Lazio per la tempestiva apertura del Columbus Covid 2 hospital di Roma. In una nota Pelonzi spiega: "È stato allestito in una settimana grazie alla collaborazione tra policlinico Gemelli e Regione Lazio e accoglierà i malati di coronavirus. Una sinergia positiva che ha permesso l'aumento in pochi giorni di posti letto letto dedicati e di quelli ancora più preziosi di terapia intensiva, per fronteggiare nella nostra regione e a Roma l'epidemia di coronavirus. Altri due siti - prosegue Pelonzi - sono in fase di allestimento, come annunciato ieri dall'assessore D'Amato, a cui va tutto il nostro riconoscimento, per rendere Roma pronta a un eventuale picco di contagi. Consigliamo quindi - conclude - alla sindaca Raggi di finirla con le chiacchiere inutili, da lei sostenute, come quelle sulla possibile riapertura di un ospedale chiuso da decenni come il Forlanini." (Com)