Coronavirus: Figliomeni (Fd'I), luci e ombre del Campidoglio su smart working

- In Campidoglio ci sono luci e ombre sullo smart working. Lo dichiara, in una nota, Francesco Figliomeni, consigliere di Fratelli d’Italia e vice presidente dell’Assemblea capitolina. "In tempi di Coronavirus tutte le maggiori amministrazioni pubbliche, su indicazione del Governo, stanno attuando lo smart working, il cosiddetto lavoro agile, per cui come gruppo di Fratelli d’Italia in Campidoglio ci siamo battuti fin dall’inizio, per salvaguardare la salute dei dipendenti comunali e dei cittadini - spiega Figliomeni -. Ma inizia a sorgerci il dubbio che dietro a questa scelta, che noi riteniamo quanto mai giusta per evitare il propagarsi del contagio, si nasconda il solito messaggio spot lanciato dai grillini che non permette in realtà la possibilità effettiva di poter lavorare da casa, lasciando i dipendenti senza mezzi effettivi per raggiungere gli obiettivi. Capiamo le difficoltà di mettere in piedi dall’oggi al domani il telelavoro, in particolare per un’amministrazione elefantiaca come il Comune di Roma, ma bisogna evitare che l’utilizzo di questo strumento sia distorto. L’Amministrazione Capitolina - conclude - deve offrire strumenti adeguati affinché i cambiamenti nell’organizzazione del lavoro siano reali e non di facciata". (Com)